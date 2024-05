Ein Sprecher der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt sagte dem Deutschlandfunk, der Ausstand werde punktuell und bundesweit bis Ende der Woche fortgesetzt. Nähere Angaben will die Gewerkschaft kurz vor Beginn der Protestaktionen machen. Die Warnstreiks im Baugewerbe hatten gestern in Niedersachsen begonnen. Heute kam es laut Gewerkschaft zu Aktionen unter anderem in Dortmund, Duisburg und München.