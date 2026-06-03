Tarifkonflikt

Eine Streikweste mit der Aufschrift "Verdi". Die Gewerkschaft hat zu Warnstreiks im Handel aufgefrufen. (dpa-news/Klaus-Dietmar Gabbert)

Nach Angaben der Gewerkschaft gilt die Aufforderung für alle Bundesländer - und zwar für den Einzelhandel sowie für den Groß- und Außenhandel.

Verdi-Vorständin Zimmer sagte, die Handelsunternehmen stünden wirtschaftlich hervorragend da, dennoch sollten die Beschäftigten mit Lohnverlusten abgespeist werden. Die Arbeitgeberseite argumentiert, angesichts schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen gebe es kaum Spielraum für Einkommenserhöhungen.

Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld und eine Laufzeit des neuen Abschlusses von einem Jahr. Die Arbeitgeber boten zuletzt zwei Prozent und eine weitere Erhöhung von 1,5 Prozent - verteilt über eine Laufzeit von zwei Jahren.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.