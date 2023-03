Tarifstreit

Warnstreik am Flughafen Stuttgart (Bernd Weißbrod / dpa / Bernd Weißbrod)

Betroffen sind Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. In Stuttgart sind alle Starts und Landungen gestrichen; auch an den anderen Standorten fallen viele Verbindungen aus. Der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi richtet sich an die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, die in der Fluggastkontrolle sowie in der Personal- und Warenkontrolle tätig sind. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent monatlich mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die dritte Tarifrunde soll Ende März stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.