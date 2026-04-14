Tarifstreit

Neben den vier größten Kommunen München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg waren auch weitere Städte betroffen. Wie bereits bei früheren Ausständen fuhren S-Bahnen, Regionalzüge und Regionalbuslinien, weil sie andere Betreiber haben. Zu der Arbeitsniederlegung hatten die Gewerkschaft Verdi und die Nahverkehrsgewerkschaft aufgerufen.
Verdi kündigte unterdessen auch einen Warnstreik in Niedersachsen an. Dort sollen am Montag und Dienstag Busse und Bahnen im Nahverkehr weitgehend stillstehen. In Mecklenburg-Vorpommern hatten sich Gewerkschaft und Arbeitgeber in der Nacht auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.