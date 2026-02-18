Tarifverhandlungen

Warnstreik im Nahverkehr (dpa-news/Klaus-Dietmar Gabbert)

In Frankfurt am Main hat Verdi die Beschäftigten der Verkehrsgesellschaft von Beginn der Frühschicht an zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Betroffen sind alle U-Bahn- und Straßenbahn-Linien. Busse und S-Bahnen sollen hingegen fahren. Einschränkungen in geringerem Ausmaß werden in Hessen zudem in Marburg und Gießen erwartet.

In Bayern sind ebenfalls neue Warnstreiks angekündigt. In Regensburg erwarten die Stadtwerke erhebliche Beeinträchtigungen, da auch die Schulbus- und Express-Buslinien bestreikt werden sollen. In Augsburg werden Busse und Straßenbahnen voraussichtlich nur sporadisch verkehren.

Verdi verhandelt derzeit in den Bundesländern über neue Tarifverträge für den ÖPNV.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.