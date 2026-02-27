Tarifstreit
Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr haben begonnen

Die fast bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr haben begonnen. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Canyurt, sagte, seit dem frühen Morgen stünden Busse, U-Bahnen und Trams wie angekündigt still.

    Verdi-Fahnen sind an den Frontscheiben zweier nebeneinander stehenden Straßenbahnen angebracht.
    Auch in Köln werden die Busse bestreikt (Archivbild). (picture alliance/dpa | Henning Kaiser)
    Insgesamt hat Verdi die Beschäftigten in rund 150 Verkehrsunternehmen und Busbetrieben für heute und morgen zum Ausstand aufgerufen. Dadurch dürfte es in den größeren Städten auch zu Staus im Berufsverkehr kommen. Nicht vom Warnstreik betroffen sind Niedersachsen und die Stadt Bremerhaven.
    Bereits Anfang Februar war der Nahverkehr bestreikt worden. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 100.000 ÖPNV-Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen beim Schichtdienst.
