Tarifstreit

Insgesamt hat Verdi die Beschäftigten in rund 150 Verkehrsunternehmen und Busbetrieben für heute und morgen zum Ausstand aufgerufen. Dadurch dürfte es in den größeren Städten auch zu Staus im Berufsverkehr kommen. Nicht vom Warnstreik betroffen sind Niedersachsen und die Stadt Bremerhaven.
Bereits Anfang Februar war der Nahverkehr bestreikt worden. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen für die rund 100.000 ÖPNV-Beschäftigten. Verdi fordert unter anderem höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und Entlastungen beim Schichtdienst.
Diese Nachricht wurde am 27.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.