Mancherorts bleiben heute Kitas geschlossen. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Warnstreiktag im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Die Schwerpunkte der Aktion sollen in Berlin, Bremen und Hamburg liegen. Vor allem in Berlin ist demnach mit Auswirkungen zu rechnen. Dort sind die Beschäftigten der landeseigenen Kitabetriebe zu Warnstreiks und einer Kundgebung aufgerufen.

Parallel soll es in Berlin auch Warnstreiks in den Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt geben, bei der gerade Verhandlungen über einen Haustarifvertrag geführt werden. In Hamburg sind laut Verdi ferner Streiks in anderen Bereichen geplant, etwa in Bezirksämtern.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft auch auf die aus ihrer Sicht schlechten Arbeitsbedingungen infolge von Personalmangel aufmerksam machen.

Derzeit laufen Tarifgespräche für 1,1 Millionen Beschäftigte der Länder mit Ausnahme von Hessen. Für Anfang Dezember ist eine dritte Verhandlungsrunde angesetzt.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.