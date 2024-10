Eine Flagge der IG Metall (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)

In den ersten beiden Tarifverhandlungsrunden hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft nicht angenähert. Die IG Metall fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten eine Anhebung in zwei Stufen um 1,7 und 1,9 Prozent an, bei einer Laufzeit von 27 Monaten.

Die dritte Verhandlungsrunde beginnt heute für die Tarifgebiete Küste und Niedersachsen. Die übrigenGebiete folgen bis zum 5. November.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.