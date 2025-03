Tarifkonflikt Öffentlicher Dienst

Erzieherinnen und Erzieher bei einer der Kundgebung der Gewerkschaft Verdi in Gelsenkirchen. (Roland Weihrauch / dpa)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi blieben in zahlreichen Städten Kitas bis auf eine Notbetreung geschlossen. In einer Vielzahl von Kliniken, darunter in Köln und Hamburg, legten Beschäftigte mit Beginn der Frühschicht die Arbeit nieder. In zahlreichen Städten sind Demonstrationen geplant.

Verdi will mit dem "Streiktag der Frauenberufe" nach eigenen Angaben für Lohngerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen in Bereichen werben, in denen es mehrheitlich weibliche Beschäftigte gibt. Anlass sind der heutige Equal Pay Day, der auf das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen aufmerksam macht, und der morgige Internationale Frauentag.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.