Öffentlicher Dienst

Warnstreiks im öffentlichen Dienst (Christian Charisius/dpa)

Die Gewerkschaft Verdi hat anlässlich des Internationalen Frauentags zu einem bundesweiten Aktionstag im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. In diesen Bereichen arbeiten größtenteils Frauen. In mehreren Städten sind Kundgebungen geplant. Durch die Streiks bleiben viele kommunale Kindertagesstätten ganz geschlossen oder bieten lediglich eine Notbetreuung an. Vereinzelt wird auch in anderen öffentlichen Bereichen gestreikt, etwa in Kliniken, Verwaltungen und im Nahverkehr - dies zum Beispiel in Dresden.

Der Tarifstreit führt seit Wochen zu Arbeitsniederlegungen. Die Vorstellungen von Gewerkschaften und Arbeitgeber liegen drei Wochen vor der nächsten Verhandlungsrunde weit auseinander.

