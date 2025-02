Warnstreiks am Flughafen Düsseldorf (Christoph Reichwein/dpa)

Betroffen waren unter anderem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Auch in mehreren bayerischen Städten waren Warnstreiks angekündigt. An den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf lief der Flugbetrieb wieder an. Wegen des gestrigen eintägigen Ausstands war mehr als die Hälfte der Verbindungen ausgefallen.

Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Geld sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten und drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben nach Angaben der Gewerkschaft bisher kein Angebot vorgelegt. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen soll am 14. März stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.