Warnstreiks bei Galeria Karstadt Kaufhof (Oliver Berg/dpa)

In Hamburg werden alle fünf Warenhäuser bestreikt, in Baden-Württemberg sechs und in Hessen acht, wie die Landesbezirke von Verdi mitteilten. Trotz des Ausstands sind die Kaufhaus-Filialen nach Angaben der Gewerkschaft geöffnet, wenn auch mit Einschränkungen.

Hintergrund der Protestaktionen ist der von den Gläubigern gebilligte Sanierungsplan für das Unternehmen. Dieser sieht bundesweit die Schließung von 47 Niederlassungen vor, was den Verlust von etwa 4.000 Arbeitsplätzen bedeutet.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.