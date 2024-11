Metall- und Elektrobranche

Die IG Metall wir vor allem höhere Löhne durchsetzen. (Niklas Graeber/dpa)

Zehntausende Beschäftigte beteiligten sich nach Angaben der IG Metall an Warnstreiks und Demonstrationen. Allein in Bayern legten demnach zeitweise 43.000 Metall-Beschäftigte aus 117 Betrieben die Arbeit nieder. Bei einer Kundgebung auf dem Hamburger Fischmarkt sagte IG-Metall-Chefin Benner, die Gewerkschaft sei bestrebt und vorbereitet, hier und heute eine Lösung zu finden. Die vierte Verhandlungsrunde findet am Abend in Hamburg statt.

Die Gewerkschaft fordert 7 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3,6 Prozent in zwei Stufen angeboten, bei einer Laufzeit von zwei Jahren und drei Monaten. Der erste Schritt soll dabei erst im Juli 2025 erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.