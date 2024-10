Maschinenbau-Verband

Logo an dem Gebäude des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. in Frankfurt/Main. (dpa / picture alliance / Heiko Wolfraum)

Präsident Kawlath sagte der "Welt am Sonntag", noch sei das Land nicht deindustrialisiert. Das werde aber passieren, wenn man nicht sofort gegensteuere. In der Politik werde zwar die Warnung von Unternehmen und Wirtschaftsverbänden durchaus gehört und in der Sache oft auch verstanden. Trotzdem aber passiere nichts, beklagte Kawlath. Daher herrsche in der Branche eine Wut im Bauch und große Ungeduld. Zudem sehe man auch ein riesiges Misstrauen gegenüber der Wirtschaft, der von so manchen Politikern und NGOs grundsätzlich Böses unterstellt werde. Die Folge sei eine weiter ausufernde Regulierung und Bürokratie.

Zur schwierigen Wirtschaftslage hatte Bundeskanzler Scholz baldige Gespräche mit Unternehmensvertretern und Gewerkschaften angekündigt.

