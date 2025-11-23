Online-Handel

Die Betrugsversuche würden dreister und täuschend echter, sagte die Verbraucherschutzministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Bernhardt. Fake-Shops sähen seriösen Online-Shops zum Verwechseln ähnlich. Vorsicht sei vor allem geboten, wenn Angebote besonders günstig seien und die Shops sich außerhalb der Europäischen Union befänden. Verdächtig sei es auch, wenn kein Impressum vorhanden sei oder wenn keine Kontaktmöglichkeiten in Deutschland oder der EU genannt würden.
Überprüft werden können Online-Anbieter im Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen.
