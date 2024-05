Saarland und Rheinland-Pfalz

Erneute heftige Regenfälle stehen zu befürchten. (Andreas Rosar/dpa)

Allerdings werde der größte Teil des Regens innerhalb von sechs bis zwölf Stunden fallen. Dann sei auch wieder mit steigenden Pegelständen der Flüsse zu rechnen.

Derzeit laufen die Aufräumarbeiten in den Überschwemmungsgebieten. Im saarländischen Blieskastel wurde das Wasser aus der Altstadt abgepumpt. Noch gestern hatte Starkregen im rheinland-pfälzischen Kirn zu Überflutungen und Erdrutschen geführt. Eine Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Auch in Auw in der Südeifel führten die Regenmengen am Abend dazu, dass Keller volliefen. Die Polizei sprach allerdings von einer relativ entspannten Lage.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.