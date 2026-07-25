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Seit dem Frühjahr 2024 sei eine Vielzahl solcher Sportgemeinschaften gegründet worden, meldet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf das Bundesamt für Verfassungsschutz. Dabei habe man Verbindungen der Szene zu rechtsextremen Parteien festgestellt.

Laut dem bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz erarbeitete der stellvertretende Landeschef der rechtsextremistischen Partei "Die Heimat", Schröder, einen Fahrplan für den Aufbau von Clubs in Deutschland. Sie dienten der engeren Vernetzung der Szene. Ziel sei es, junge Männer über körperliche Fitness und eine Ideologie "weißer Überlegenheit" schleichend zu radikalisieren.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.