Bundesweite Krankheitswelle

Garderobe einer Kita (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Die personelle Lage in vielen Einrichtungen sei auf Kante genäht und liege teils unter dem errechneten Personal-Budget, sagte der Verbandsvorsitzende Bohn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Komplette Schließungen könne er sich zwar nicht vorstellen. In kleinen Schul-Einheiten könne dies jedoch durchaus die Folge sein, ebenso seien Einschränkungen in Form von Kürzungen im Stundenplan nicht auszuschließen. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Deutschen Kitaverbandes, Weegmann. So wirke sich die aktuelle Krankheitswelle auch auf den Betrieb in den Kindertagesstätten spürbar aus, die bundesweit mit einer hohen Zahl an Personalausfällen zu kämpfen hätten.

Die Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt, Jennifer Rotter, erklärte, derzeit seien reduzierte Öffnungszeiten bis hin zu kurzfristigen Schließungen fast eher die Regel als die Ausnahme.

