2.000 Kraniche verendet

Einsatzkräfte der Feuerwehr entsorgen verendete Kraniche in einem Container. (Matthias Bein / dpa )

Erste Schätzungen gehen davon aus, dass bisher etwa 2.000 Kraniche auf dem alljährlichen Vogelzug nach Süden in den deutschen Rastgebieten verendeten. Allein in Nordbrandenburg wurden nach Behördenangaben fast 1.000 tote Tiere geborgen. Seit Tagen sind Helfer in Schutzanzügen und mit Mundschutz im Linumer Land im Einsatz, um die Kadaver einzusammeln.

In Brandenburg mussten zudem mehr als 9.000 Puten und Enten gekeult werden, in Mecklenburg-Vorpommern allein im Landkreis Vorpommern-Greifswald fast 150.000 Legehennen.

Bundeslandwirtschaftsminister Rainer berät am Abend mit seinen Amtskollegen in den Bundesländern per Videokonferenz über die Lage.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.