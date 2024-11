Die Menschen im Norden der Philippinen bereiten sich auf den Tropensturm "Usagi'" vor. (AP / Noel Celis)

Der Taifun "Man-yi" soll in den nächsten Stunden auf Land treffen. Laut dem staatlichen Wetterdienst hat er weiter an Stärke gewonnen und in Böen Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde erreicht.

Die Regierung hob die Sturmwarnung für zwei Provinzen in der zentralen Region Bicol auf die höchste Stufe an.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.