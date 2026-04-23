Verbraucherschutz

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Bremen und der Bremischen Landesmedienanstalt suchen vor allem junge Menschen im Internet nach Anlagetipps und sind dadurch erheblichen Risiken ausgesetzt. Den sogenannten Finfluencern fehle häufig professionelles Wissen, hinter den Angeboten liege außerdem oftmals ein Geschäftsmodell.
Die Bundesfinanzaufsicht Bafin hat bereits ein gezieltes Vorgehen gegen irreführende Finanztipps von Influencern angekündigt. Eine Untersuchung des Swiss Finance Institute hatte im vergangenen Jahr ergeben, dass mehr als die Hälfte der Anlageempfehlungen in Sozialen Medien deutlich schlechtere Renditen erzielten als der Gesamtmarkt.
Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.