Vorwahlen in Nevada

Die Sondersituation in Nevada

In Nevada allerdings gibt es eine andere Rechtslage, denn in diesem Bundesstaat ist das "Primary"-Verfahren gesetzlich vorgeschrieben. Die Republikaner wollten dort aber nicht auf ihren "Caucus" verzichten. Nach einer juristischen Auseinandersetzung verfügte ein Gericht im Sommer 2023, dass die Republikaner in Nevada beide Verfahren anbieten müssen. Das setzen die Republikaner in diesem Vorwahlkampf auch formal um, allerdings werten sie nur die Entscheidung, die im eigenen "Caucus"-Verfahren fällt; das Ergebnis des "Primary"-Verfahrens ignorieren sie.

Zwei Abstimmungen an zwei Tagen

An diesem Dienstag findet die reguläre Vorwahl, also die "Primary" statt. Daran teilnehmen wird neben den demokratischen Kandidaten auch die Republikanerin Nikki Haley. Sie disqualifiziert sich damit jedoch nach den Regeln der Republikaner für eine Teilnahme an deren "Caucus" am Donnerstag. Der bei den Republikanern führende Ex-Präsident Donald Trump wiederum nimmt nur am "Caucus" teil, nicht aber am "Primary". Somit ist bereits jetzt klar, dass Haley bei den Republikanern leer ausgehen und Trump aller Wahrscheinlichkeit nach den Zuschlag erhalten wird.

