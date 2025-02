Bundestagswahl

"Europa lässt sich nicht vollständig abschotten, dazu müsste man den Kontinent in ein zweites Nordkorea verwandeln." (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mosa'ab Elshamy)

"Je schärfer das Grenzregime, desto mehr Migranten wollen dauerhaft bleiben und ihre Familien nachholen"

Experten wie der niederländische Migrationsforscher Hein de Haas äußern sich immer wieder skeptisch zu solchen oder ähnlichen Äußerungen. Einst durften Marokkaner, Tunesier und Algerier frei nach Südeuropa einreisen, fanden dort Arbeit für ein paar Monate und kehrten anschließend in die Heimat zurück, schreibt de Haas in seinen Abhandlungen: "Diese zirkuläre Migration fand ein Ende, als Anfang der Neunzigerjahre für nordafrikanische Länder eine Visumpflicht eingeführt wurde. Nun entschieden sich Migranten, dauerhaft etwa in Italien zu bleiben."

So sei es auch im Fall vieler Lateinamerikaner in den Vereinigten Staaten gewesen: "Je schärfer das Grenzregime wurde, desto mehr Migranten entschieden sich, dauerhaft zu bleiben – und ihre Familien nachzuholen."

Türkei-Deal bewirkt einen Wasserbett-Effekt in der Zuwanderung

Grenzen komplett dicht zu machen, ist aus Sicht des Amsterdamer Soziologen schlicht unmöglich. Dazu müsste man Europa in ein zweites Nordkorea verwandeln , führte er in einem Gespräch mit dem Magazin Der Spiegel aus.

Wenn die Grenzen nur an einzelnen Stellen geschlossen werden wie etwa durch das Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei, sorgt das letztlich dafür, dass sich Flüchtlinge und Migranten andere Weg suchen. Hein de Haas beschreibt das mit dem Bild eines Wasserbetts: Drückt man an einer Stelle das Bett runter, geht es an einer anderen hoch.

"Ohne verbindliche Regeln zur Registrierung, zur Grenzkontrolle geht es nicht"

Der Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München, Ulrich Becker, betont indes, ohne verbindliche Regeln zur Registrierung, zur Grenzkontrolle, zum Verfahren und zur Verteilung von Zuwandernden in Europa gehe es nicht . Auch Stefan Luft warnt, den Schluss zu ziehen, die Politik müsse ihren Kontroll-und Steuerungsanspruch aufgeben, "würde die politische Polarisierung weiter vorantreiben."

Diese Nachricht wurde am 13.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.