Wachstumschancengesetz

Was das Ergebnis im Vermittlungsausschuss genau bedeutet

Über das Wachstumschancengesetz gibt es schon länger Streit zwischen der Ampel-Koalition und den Unionsparteien, die im Bund in der Opposition sind. In einigen Bundesländern aber sitzt die CDU - und in Bayern die CSU - in der Regierung. So konnte sie das Gesetz über den Bundesrat blockieren. Die Länder kritisieren eine aus ihrer Sicht unfaire Kostenverteilung. Deshalb wurde der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat angerufen.