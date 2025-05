Koalitionsausschuss

Was das schwarz-rote Sofortprogramm für Deutschland beinhaltet

Die neue Bundesregierung will im Eiltempo Entlastungen für Unternehmen beschließen und zügig auch weitere zentrale Reformprojekte auf den Weg bringen, einige schon bis zum Sommer. Es gehe jetzt Schlag auf Schlag, sagte Bundeskanzler Merz nach dem ersten Treffen des Koalitionsausschusses. Ein Überblick darüber, was die Koalition nun angehen will.