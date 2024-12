In den "City of Capitals"-Wolkenkratzern in der russischen Hauptstadt Moskau soll Syriens gestürzter Machthaber, Baschar al-Assad, laut der britischen "Financial Times" von 2019 mehrere Luxus-Appartements besitzen. (IMAGO / Dreamstime )

Durch die Sanktionen gegen Syrien im Zuge des Bürgerkriegs sind viele syrische Vermögenswerte, etwa in Europa, eingefroren.

Ferrari F50, Lamborghini Diablo, Mercedes W100 - Assads Autosammlung in Syrien

Der Reichtum der Assads wurde nach dem Umsturz besonders deutlich. Nach der Erstürmung seiner Residenz machten Bilder die Runde, die einen Fuhrpark mit zahlreichen Luxusautos zeigten - darunter einen Lamborghini Diablo, Mercedes W100 oder Ferrari F50, der allein schon mehr als fünf Millionen Euro wert sein dürfte, wie die Zeitschrift Auto, Motor und Sport berichtete . Bürger plünderten den Palast der Assads, nahmen wertvolle Gegenstände mit.

Assads Familie soll auch über einen umfangreichen Immobilienbesitz im Ausland verfügen - zum Beispiel in. Wie die Financial Times 2019 berichtete , hat die Familie in den vergangenen Jahren auch in Russland, das sie nach dem Regime-Sturz aufgenommen hat, mindestens 18 luxuriöse Appartements in der Moskauer "Gorod Stoliz" ("Zentrum der Hauptstädte" oder "City of Capitals") erworben. Dabei handelt es sich um zwei Wolkenkratzer, die zum neuen Geschäftszentrum "Moskwa City" gehören. Da die russische Führung um Staatschef Putin Assad als Verbündeten betrachtet hat, ist weder damit zu rechnen, dass Moskau ihn ausliefern noch sein mögliches Eigentum konfiszieren wird.

Assads Frau Asma arbeitete früher für die Deutsche Bank und JP Morgan Chase

Assads Bruder Maher war offenbar Schlüsselfigur bei der Produktion der Droge Captagon in Syrien

Eine Schlüsselrolle spielte dabei laut der Washington Post vor allem Baschar al-Assads jüngerer Bruder Maher al-Assad. Er leitete einst die Eliteeinheit der Präsidentengarde. Als die friedlichen Demonstrationen für mehr Freiheit in Syrien 2011 begannen, führte er die brutale Niederschlagung des Aufstandes an. Auch die Schwester der beiden, Buschra, gehörte ebenso zum inneren Kreis der Familie, wie deren Ehemann Assef Shawkat, der einstige stellvertretende Verteidigungsminister, der 2012 bei einem Bombenanschlag getötet wurde.

Schon während der Herrschaft von Baschars Vater, Hafis al-Assad, stand die Familie im Verdacht, sich an Staatsgeldern vergriffen zu haben. Vor Jahren beschlagnahmten Behörden in Spanien und Frankreich Vermögenswerte, die Assads Onkel, Rifaat al-Assad, gehörten . Die Justiz beschuldigte ihn ein Immobilienimperium über mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar mit Geldern aufgebaut zu haben, die er schon in den 80ern vom syrischen Staat veruntreut hatte.

