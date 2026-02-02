Hintergrund

Das Logo des Wirtschaftsrats Deutschland (imago images / Sascha Steinach )

Kritik von Lobbycontrol

Dass es sich bei dem Verein nicht um eine offizielle Parteigliederung der Christdemokraten handelt, hat beispielsweise auch der Deutschlandfunk in seinen Nachrichten-Meldungen regelmäßig betont, auch um möglichen Fehleindrücken vorzubeugen. Die Organisation Lobbycontrol sieht in dem Wirtschaftsrat lediglich einen Lobbyverband und forderte von der CDU regelmäßig eine Distanzierung und kritisiert: "Anders als der Name es vielleicht erscheinen lässt, ist der Wirtschaftsrat einer der größten Unternehmenslobbyverbände in Deutschland." Dieser vertrete zudem "einseitige Arbeitgeberinteressen". Auf der Seite des Vereins heißt es dazu: "Wir bieten Unternehmern und Unternehmen eine Plattform, die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik in Deutschland mitzugestalten und haben den Mittelstand fest im Blick. Der Wirtschaftsrat vertritt die Interessen der unternehmerischen Wirtschaft gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit." Formuliert wird auch ein Leitbild, mit dem man für eine "nachhaltige und erfolgreiche Wirtschaftspolitik im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards" stehe.

In einer von Lobbycontrol veröffentlichten Studie wird Kritik von Parteienrechtlern geäußert, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Status des Wirtschaftsrates haben, der "ständiger Gast" im CDU-Bundesvorstand sei. Wörtlich ist darin unter anderem von einer "Verunreinigung der parteiinternen Willensbildung" die Rede. Auf der Webseite des CDU-Bundesvorstandes werden lediglich die offiziellen Mitglieder aufgelistet. Dort finden sich auch die Vorsitzenden tatsächlicher Partei-Vereinigungen wie etwa der Senioren-Union, der Frauen-Union, der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), der Jungen Union und der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT). Offizielle Vertreter des Wirtschaftsrats finden sich dort nicht.

