Meteorologie

Es handelt sich laut dem Deutschen Wetterdienst um einen "föhnartigen Wüstenwind" in Südkalifornien. Die Santa-Ana-Winde kommen aus dem Osten und dem Nordosten. Sie sind trocken und warm und wehen aus dem Landesinneren in Richtung Küste. In den kälteren Monaten kommen sie in der Region häufig vor.