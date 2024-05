Schweigeld-Prozess endet

Was Trump im Falle einer Verurteilung droht

Im Schweigegeld-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung in den Schlussplädoyers die zwölf Geschworenen von der Schuld oder Unschuld des Angeklagten überzeugen. Vor dem Gericht in New York geht es um mutmaßliche Dokumentenfälschung in 34 Fällen. Welche Strafe droht Trump im Falle einer Verurteilung? Ein Überblick.