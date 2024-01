Explosionen an Soleimani-Grab

Rettungskräfte kümmern sich um Verletzte nach Explosionen in Kerman im Iran. (AFP / -)

Was ist passiert?

Zwei Explosionen haben die iranische Stadt Kerman erschüttert. 95 Menschen wurden getötet, mehr als 200 verletzt, erklärte der iranische Gesundheitsminister Eynollahi am Abend. Der Anschlag ereignete sich auf einer Straße zum Grab des früheren Generals Soleimani, der vor genau vier Jahren im Irak durch einen Drohnenangriff ums Leben gekommen war. In der Nähe seines Grabs in Kerman detonierten die Sprengsätze, als Anhänger zu seinem Gedenken zum Friedhof kamen.

Die zwei Taschen mit Sprengstoff seien im Abstand von zehn Minuten explodiert, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna den Bürgermeister von Kerman. Handelt es sich tatsächlich um einen gezielten Angriff, wäre es der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

Wie sind die Reaktionen?

Die Führung in Teheran stufte den Anschlag als Terrorakt ein und erklärte den heutigen Donnerstag zu einem Tag der öffentlichen Trauer im ganzen Land. Irans Präsident Raisi kündigte an, die Täter und ihre Unterstützer zur Rechenschaft zu ziehen. Er sagte einen geplanten Staatsbesuch in der Türkei ab. Religionsführer Chamenei erklärte, die katastrophale Tat werde eine harte Antwort nach sich ziehen. Den Opfern und Familien sprach der 84-Jährige sein Mitgefühl aus.

Auch aus dem Ausland wurden Beileidsbekundungen übermittelt. Das Auswärtige Amt in Berlin schrieb auf X, man verurteile den Terrorakt. Die Menschen im Iran hätten eine Zukunft in Frieden und Sicherheit verdient. In einer Erklärung des Europäischen Auswärtigen Dienstes hieß es, die EU bringe ihre Solidarität mit dem iranischen Volk zum Ausdruck.

Wer ist verantwortlich?

Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unklar. Der iranische Innenminister Wahidi sagte zu möglichen Hintergründen: "Wir haben Informationen, aber sie müssen bestätigt werden."

Der ARD-Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, erklärte im Deutschlandfunk, vielfach werde diskutiert, ob Israel tatbeteiligt sei. Gestern war bereits ein hochrangiger Hamas-Führer in Beirut getötet worden - mutmaßlich durch israelische Täter. Segador gab jedoch zu bedenken, dass Israel in der Vergangenheit eher gezielte Anschläge auf Einzelpersonen verübt habe, nicht aber Bombenanschläge mit so zahlreichen Opfern wie in Kerman.

Die USA wiesen jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück. Der Sprecher des Außenministeriums, Miller, fügte hinzu, seine Regierung habe auch keinen Grund zu der Annahme", dass Israel etwas mit dem Vorfall zu tun habe.

Auch für die Terrororganisation "Islamischer Staat", die bereits früher Anschläge im Iran verübt hat, wäre eine solche Tat zumindest mit Blick auf das Ziel - die relativ friedliche Stadt Kerman - eher ungewöhnlich.

Wer war General Kassem Soleimani?

General Soleimani gehörte den iranischen Revolutionsgarden an, die Spezialeinsätze außerhalb Irans durchgeführt haben. Die USA töteten ihn gestern vor vier Jahren im Irak durch einen Drohnenangriff. Von Regierungsanhängern wird Soleimani als Märtyrer verehrt.

