Arzt, Islamkritiker und Musk-Fan

Was über den Tatverdächtigen von Magdeburg bekannt ist

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg mit fünf Toten und 200 Verletzten werden immer mehr Details über den Fahrer bekannt, der sein Auto in eine Menschenmenge gesteuert haben soll. Der 50-jährige Arzt präsentierte sich als scharfer Kritiker des Islam. Die Behörden in seinem Heimatland Saudi-Arabien hatten nach eigener Aussage wiederholt vor ihm gewarnt.