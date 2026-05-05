Nach mutmaßlicher Amokfahrt in Leipzig (dpa / Sebastian Willnow)

Weitere Passanten wurden verletzt, mindestens drei davon schwer. Nach Angaben der Polizei sind insgesamt etwa 80 Menschen betroffen. Wie viele von ihnen körperlich verletzt wurden, war zunächst unklar.

33-Jähriger wird einem Haftrichter vorgeführt

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte am Montagabend, bei dem Fahrer handle es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Einzeltäter. Der Mann, ein 33-jähriger Deutscher, wurde unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen. Er soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach dpa-Informationen war der Mann schon vor der Tat polizeibekannt, allerdings nicht einschlägig.

Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem politischen oder religiösen Motiv aus. Nach Informationen des MDR gibt es Hinweise darauf, dass der Täter psychisch erkrankt ist und möglicherweise erst vor Kurzem aus der Psychiatrie entlassen worden ist.

Amokfahrer von Leipzig: noch im Auto festgenommen worden

Der Autofahrer war in der Leipziger Innenstadt mit seinem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Der Täter sei von der Polizei noch im Auto "dingfest gemacht" worden, so die Polizei. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Er sei in Deutschland geboren und in der Region Leipzig wohnhaft.

Grimmaische Straße in Leipzig bleibt zunächst gesperrt

Der Vorfall ereignete sich Montagnachmittag in der Grimmaischen Straße. Sie führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.

Die Grimmaische Straße und der Marktplatz bleiben noch bis zum späten Dienstagnachmittag gesperrt, weil die Polizei dort Spuren sichert und weiter ermittelt, wie ein Sprecher mitteilte.

Ökumenische Gedenkandacht in Leipzig geplant

In der Leipziger Nikolaikirche und Thomaskirche können Menschen heute der Opfer gedenken. Um 17 Uhr sei eine ökumenische Gedenkandacht in der Nikolaikirche geplant, teilte der Superintendent der evangelisch-lutherischen Kirche, Feydt, mit. Zudem gebe es in beiden Kirchen Raum zum Trauern, für Gespräche, Seelsorge und um Kerzen anzuzünden. Sie seien den ganzen Tag geöffnet.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer betonte, er sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. Man werde alles daransetzen, die Tat schnell und vollständig aufzuklären. Leipzigs Oberbürgermeister Jung sagte, die Tat sei kaum zu ertragen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Leipzig Zeugen. Hinweise werden unter der Nummer +49 341 966 46666 angenommen. Das Landeskriminalamt Sachsen hat zudem ein Hinweisportal eingerichtet.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.