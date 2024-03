GDC in San Fancisco eröffnet

Programmierer, Produzenten, Künstler, Journalisten und Unternehmensvertreter beraten fünf Tage lang im kalifornischen San Francisco über neue technische und künsterlische Möglichkeiten der Branche. In Vorträgen, Seminaren und Diskussionsrunden geht es unter anderem um das Erzählen von Videospielen, um visuelle Darstellungen und die Gestaltung von Klangkulissen. Nach Angaben des deutschen Branchenverbands Game gehört sie zu den wichtigsten Konferenzen für Spiele-Entwickler weltweit.

Einer der bekanntesten Redner ist der Mitbegründer des kanadischen Softwareentwicklers "Execution Labs", Jason Della Rocca. Der ehmalige Funktionär des Berufs- und Interessensverband IGDA wurde vom "Game Developer Magazine" 2009 in eine Liste mit den 50 wichtigsten Persönlichkeiten aufgenommen, die zum aktuellen Stand der Spieleindustrie beigetragen haben.

Als Sprecher wird auch Pablo Quarta erwartet. Er vertritt die Videospiel-Kooperative Matajuegos aus Argentinien. Als sogenannter " Narrative Designer " erarbeitet Quarta ähnlich wie ein Autor die Geschichten, die in den Spielen interaktiv erfahrbar gemacht werden. Matajuegos versteht sich als unabhängiger lateinamerikanischer Zusammenschluss. Die Mitglieder wollen nach eigenen Angaben Produkte entwicklen, die ihren regionalen und kulturellen Kontext widerspiegeln. Aufmerksamkeit erlangten sie jüngst mit dem Doku-Spiel Atuel. Es lässt einen den in den Anden entspringenenden gleichnamigen Fluss und dessen Landschaft erkunden. Beim Creative Gaming Festival "Play" vor zwei Jahren in Hamburg etwa wurde Atuel im Rahmen der Preisvergaben als "Lobende Erwähungen" hervorgehoben.

Ebenfalls als Gast angekündigt, ist die Forscherin Tina Chan vom US-amerikanischen Electronic Arts-Tochterunternehmen "Respawn Entertainment". Als sogenannte " UX Researcherin " nimmt sie die Perspektive von Nutzern ein, um herauszufinden, welchen Bedürfnissen Spiele oder andere Produkte gerecht werden müssen; UX steht für "User Experience" - "Benutzererfahrung". Bei "Respawn", einst gegründet von zwei der ursprünglichen Entwickler der Blockbuster-Spielreihe "Call of Duty", Jason West und Vince Zampella, arbeitet Chan derzeit am Online-Schießspiel "Apex Legends" [Battle-Royal-Shooter ]. Am Computerspiele-Insitut der Universität Waterloo in Kanada forschte sie zum einen zu den Auswirkungen von Avatar-Darstellungen. Zum anderen befasste sich Chan mit Thema " Peer-Support ", also einer Beratung durch Menschen mit denselben Merkmalen beziehungsweise in derselben Lebenssituation wie die Beratenen. Sie untersuchte, wie sich dies durch die Übertragung von spieletypische Elementen und Vorgängen (Gamification) auf Gesundheitsanwendungen fördern lässt.