Nach Wahl im Iran

Massud Peseschkian im Wahlkampf

Nach seinem Wahlsieg warb Peseschkian innenpolitisch um Vertrauen. "Wir werden jedem die Hand der Freundschaft reichen", sagte der 69-Jährige im iranischen Staatsfernsehen. Man solle gemeinsam versuchen, den Fortschritt im Land voranzutreiben.

Der ehemalige Gesundheitsminister und Herzchirurg hatte im Wahlkampf unter anderem Lockerungen der Internetzensur und der Kontrolle der Kopftuchpflicht für Frauen in Aussicht gestellt. Er forderte eine Annäherung an den Westen, beispielsweise durch direkte Gespräche mit den USA, um Sanktionen abzubauen und ausländische Investitionen in den Iran zu fördern.

Zugleich schwor Peseschkian dem iranischen Regime seine Treue. Er lobte auch den Angriff mit Drohnen und Raketen auf Israel. In TV-Debatten bezeichnete er sich selbst als wertkonservativen Politiker, der jedoch Reformen für notwendig hält.

"Peseschkian ist kein Zeichen der Öffnung"

Die Politologin Azadeh Zamirirad von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagte im Deutschlandfunk, Peseschkian sei kein Zeichen einer Öffnung . Die Chancen für gesellschaftspolitische Reformen seien sehr gering. Der innenpolitische Handlungsspielraum des Präsidenten sei eng abgesteckt, da der Oberste Führer Chamenei viel Macht vereinnahme. Zudem würden die Hardliner im Land alles daran setzen, zu verhindern, dass Peseschkian als Reformer beispielsweise Annäherungen mit dem Westen erreiche und politische Erfolge feiere, so Zamirirad.

Viele Iraner boykottierten Wahl

Rund 61 Millionen Menschen waren gestern dazu aufgerufen, zwischen Peseschkian und Dschalili zu wählen. Die vorgezogene Wahl war nach dem Tod von Amtsinhaber Raisi angesetzt worden, der im Mai bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen war. Die Wahllokale waren nach mehrmaliger Verlängerung durch das Innenministerium noch bis in die späten Abendstunden geöffnet.

Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge bei knapp 50 Prozent. Bei der ersten Runde am 28. Juni war mit 40 Prozent die niedrigste Wahlbeteiligung seit der islamischen Revolution von 1979 verzeichnet worden. Darin spiegelt sich die große Enttäuschung vor allem der jungen Generation, die den Glauben an große innenpolitische Veränderungen verloren hat. Der Tod der jungen Kurdin Jina Masa Amini im Herbst 2022 hatte landesweite Proteste gegen das islamische Herrschaftssystem entfacht.

