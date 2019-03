Was bewegt die Menschen in den Revieren? Wie schauen sie in die Zukunft und wo sehen Sie ihre Heimat? Darum geht es in der Länderzeit. Zu Wort kommen Menschen aus der Region, Beobachter und Entscheider.

Gesprächsgäste:

Jadwiga Mahling , Pfarrerin in Schleife, Sachsen

, Pfarrerin in Schleife, Sachsen Torsten Pötzsch , Oberbürgermeister von Weißwasser in Sachsen, Sprecher der Sächsischen Kommunen in der Lausitzrunde

, Oberbürgermeister von Weißwasser in Sachsen, Sprecher der Sächsischen Kommunen in der Lausitzrunde David Dresen , Initiative "alle Dörfer bleiben", Kuckum in Nordrhein-Westfalen

, Initiative "alle Dörfer bleiben", Kuckum in Nordrhein-Westfalen Moritz Küpper , Deutschlandfunk, NRW-Landeskorrespondent

, Deutschlandfunk, NRW-Landeskorrespondent Andreas Pinkwart, FDP, Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen.

