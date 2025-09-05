Generalstaatsanwalt Schwalb teilte mit, die Klage solle die Stationierung unterbinden, da sie verfassungswidrig sei und gegen mehrere Bundesgesetze verstoße. Bewaffnete Soldaten sollten auf amerikanischem Boden keine Polizeiaufgaben für amerikanische Bürger übernehmen.
Trump hatte im August mehr als 2.000 Soldaten der Nationalgarde nach Washington verlegt und dies mit angeblich ausufernder Kriminalität in der Stadt begründet. Die Polizeistatistik zeigte zuletzt einen deutlichen Rückgang der Verbrechensraten - nach einem Anstieg während der Corona-Pandemie.
