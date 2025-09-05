Mit der bei einem Bundesgericht eingereichten Klage solle die Stationierung unterbunden werden, da sie verfassungswidrig sei und gegen mehrere Bundesgesetze verstoße, teilte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtdistrikts, Schwalb, mit. Bewaffnete Soldaten sollten auf amerikanischem Boden keine Polizeiaufgaben für amerikanische Bürger übernehmen.
Trump hatte im vergangenen Monat Truppen der Nationalgarde nach Washington verlegt und dies mit angeblich ausufernder Kriminalität dort begründet.
