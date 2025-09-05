USA
Washington klagt gegen Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt

Der Bundesdistrikt Washington hat die Regierung von US-Präsident Trump wegen des umstrittenen Einsatzes der Nationalgarde in der Hauptstadt verklagt.

    Soldaten der Nationalgarde vor dem Kapitol in Washington.
    Soldaten der Nationalgarde vor dem Kapitol in Washington (dpa / STAR MAX / John Nacion)
    Mit der bei einem Bundesgericht eingereichten Klage solle die Stationierung unterbunden werden, da sie verfassungswidrig sei und gegen mehrere Bundesgesetze verstoße, teilte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtdistrikts, Schwalb, mit. Bewaffnete Soldaten sollten auf amerikanischem Boden keine Polizeiaufgaben für amerikanische Bürger übernehmen.
    Trump hatte im vergangenen Monat Truppen der Nationalgarde nach Washington verlegt und dies mit angeblich ausufernder Kriminalität dort begründet.
