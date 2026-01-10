Das Kennedy-Center in der Hauptstadt Washington ist das nationale Kulturzentrum der USA (AFP - MANDEL NGAN)

Als Grund nannte sie finanzielle Einschränkungen, die auf den Austausch des Vorstands gefolgt waren. Ausdrücklich erwähnt wurde der Präsident in der Erklärung nicht. Ric Grenell, ein Trump-Berater und kommissarischer Geschäftsführer des Centers, schrieb auf der Plattform X, eine Trennung von der Washington National Opera werde die Flexibilität und finanziellen Mittel schaffen, um Opern aus der ganzen Welt und den gesamten USA zu holen. Trump hatte den Vorstand des Kennedy Centers Anfang vergangenen Jahres entlassen und sich selbst zum Vorsitzenden gemacht. Später benannte er die Kulturinstitution um in "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts". Seitdem sagten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler geplante Auftritte dort ab.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.