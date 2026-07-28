Er wird noch heute von US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Mit Blick auf das Treffen erklärte Selenskyj, für ihn habe die Raketenabwehr Priorität. Hier benötige die Ukraine dringend Unterstützung. Als weiteren wichtigen Punkt nannte er die strategische Kooperation mit den Vereinigten Staaten.
Gestern hatte sich Selenskyj in Großbritannien mit dem neuen britischen Premierminister Burnham getroffen. Dieser hatte angekündigt, Kiew die Rechte an einer neuen Technik zur elektronischen Störung russischer Luftabwehrsysteme zu überlassen.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.