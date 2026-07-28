USA
Washington: Selenskyj zu Gesprächen mit Trump eingetroffen - "Raketenabwehr hat Priorität"

Der ukrainische Staatschef Selenskyj hält sich zu politischen Gesprächen in Washington auf.

    Die beiden stehen nebeneinander vor den Flaggen ihrer Länder. Trump lächelt breit.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj und US-Präsident Trump bei einem früheren Treffen im Januar im schweizerischen Davos. (picture alliance / abaca)
    Er wird noch heute von US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Mit Blick auf das Treffen erklärte Selenskyj, für ihn habe die Raketenabwehr Priorität. Hier benötige die Ukraine dringend Unterstützung. Als weiteren wichtigen Punkt nannte er die strategische Kooperation mit den Vereinigten Staaten.
    Gestern hatte sich Selenskyj in Großbritannien mit dem neuen britischen Premierminister Burnham getroffen. Dieser hatte angekündigt, Kiew die Rechte an einer neuen Technik zur elektronischen Störung russischer Luftabwehrsysteme zu überlassen.
    Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.