Blick auf die US-Hauptstadt Washington (AFP / SAUL LOEB)

Der Präsident habe mit seinem Vorgehen seine Befugnisse deutlich überschritten, begründete der Generalstaatsanwalt des District of Columbia, Schwalb, sein Vorgehen. Er beantragte die Feststellung, dass die Kontrolle über die Behörde weiterhin in den Händen der Stadt liege.

Zuvor hatte die US-Regierung einen Bundesbeamten zum neuen Notfallleiter des Metropolitan Police Department ernannt und mit allen Befugnissen eines Polizeichefs ausgestattet. Trump hatte die Polizei des Hauptstadtbezirks unter Bundesaufsicht gestellt und 800 Nationalgardisten nach Washington D.C. entsandt. Er begründete dies mit der angeblich katastrophalen Sicherheitslage dort.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.