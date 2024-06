Russischer Ukrainekrieg

Jake Sullivan, nationaler Sicherheitsberater des Weißen Hauses (Archivbild) (Patrick Semansky / AP / Patrick Semansky)

Der Vertrag soll morgen von US-Präsident Biden und seinem Amtskollegen Selenskyj auf dem G7-Gipfeltreffen in Italien unterzeichnet werden, sagte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Sullivan. Damit werde eine langfristige Unterstützung der Ukraine zugesichert. Das bilaterale Sicherheitsabkommen sei auch ein Signal an Russland, betonte Sullivan. Zugleich stellte er klar, dass ein Einsatz von amerikanischen Soldaten nicht geplant sei, dafür aber weitere Waffenlieferungen an Kiew. Derzeit befindet sich der ukrainische Präsident Selenskyj zu Besuch in Saudi-Arabien. Einzelheiten zum Programm sind nicht bekannt. Das Königshaus versucht, im russischen Ukrainekrieg eine neutrale Position einzunehmen. Im Rahmen des Förderkartells OPEC-plus kooperiert Saudi-Arabien als weltgrößter Ölexporteur mit Russland.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.