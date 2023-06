Deutscher Bauerntag

Eine mobile Beregnungsanlage in Mecklenburg-Vorpommern: Das Frühjahr war vielerorts zu trocken. Das setzt sich zunächst auch im Frühsommer fort. (picture alliance / dpa / Nordlicht Rostock)

Mittlerweile würden beispielsweise 11 von 20 Kilogramm Schweinefleisch importiert - und zwar in der Regel aus Ställen, in denen Tierwohl ein Fremdwort sei. Das könne nicht akzeptiert werden, betonte Rukwied. Unter anderem brauche man eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, damit die Verbraucher gezielt zu heimischen Produkten greifen könnten. Rukwied kritisierte auch die Pläne der EU-Kommission zu einem Verbot von Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Gebieten. Dies wäre existenzvernichtend für Betriebe.

Der Wassermangel treibt Landwirte inzwischen bundesweit um

Das zweite große Themenfeld ist der zunehmende Wassermangel. Ausbleibende Niederschläge, lange Dürreperioden und steigende Temperaturen beschäftigen den Deutschen Bauerntag in besonderer Weise: Die Betriebe bangen nach einem zu trockenen Frühjahr vielerorts um ihre Ernteerträge und befürchten niedrige Erzeugerpreise.



(Hier können Sie das Interview auch nachlesen.) Die Wasserversorgung sei das größte Zukunftsproblem der Landwirtschaft, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir im Deutschlandfunk. Flächen dürften nicht weiter versiegelt und müssten nachhaltig mehrfach genutzt werden, meint der Grünen-Politiker. Der Wasserbedarf müsse generell effizienter gesteuert werden. Zudem müssten natürliche Wasserspeicher renaturiert werden, führte Özdemir aus. Mit Blick auf Forderungen des Deutschen Bauernverbandes nach finanzieller Unterstützung von Bewässerungsanlagen für landwirtschaftliche Nutzflächen erklärte Özdemir, nicht alle Folgen des Klimawandels könne der Staat auffangen.

Umweltministerin Lemke verlangt Umdenken

Bundesumweltministerin Lemke rief Gesellschaft, Industrie und Landwirtschaft angesichts knapper werdenden Ressourcen zu einem sparsamen und sorgfältigen Umgang mit Wasser auf. Dass erste Kommunen die Bewässerung von Gärten am Tag untersagten, bezeichnete die Grünen-Politikerin im "Tagesspiegel" als absolut sinnvolle Maßnahme. Ein Umdenken brauche es auch in der Industrie und der Energiebranche, erklärte sie mit Blick auf knapper werdende Ressourcen. Lemke verwies darauf, dass beim Städtebau zu wenig darauf geachtet worden sei, das Wasser zu halten und zu speichern. Auch sei der Bau von Straßen bisher wichtiger gewesen als Hitzeschutz für die Bevölkerung, kritisierte die Ministerin.

