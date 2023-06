Staudamm-Zerstörung in Ukraine

Landausläufer am Fluss Dnipro (AFP / ANATOLII STEPANOV)

Nahe der Regionalhauptstadt Cherson wurden 33 Zentimeter gemessen, wie der ukrainische Krisenstab mitteilte. Dies entspreche den Werten vor der Damm-Zerstörung. Der ehemalige Stausee hingegen ist inzwischen ausgetrocknet. Die nationale Wasserbehörde kündigte an, nach einer Befreiung der Region zügig wieder provisorische Damm-Konstrukte zu bauen. Dies könne die Versorgung mehrerer Regionen des Landes verbessern.

Der Damm nahe der von russischen Truppen besetzten Stadt Nowa Kachowka war am 6. Juni zerstört worden; viele Orte wurden daraufhin überschwemmt. Die Regierung in Kiew wirft Russland vor, das Bauwerk gesprengt zu haben, was Moskau dementiert.

