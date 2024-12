Der Entstörungsdienst der Berliner Wasserbetriebe im Stadtteil Wedding im Einsatz. (Sarah Knorr / dpa / Sarah Knorr)

Grund war ein Schaden an einem über 100 Jahre alten Rohr im Stadtteil Wedding. Wie die Berliner Wasserbetriebe mitteilten, konnten Techniker den Zufluss aus der defekten Leitung stoppen. Der Wasserdruck habe sich wieder aufgebaut. Die ebenfalls am Einsatz beteiligte Feuerwehr erklärte, der Rohrbruch habe auch Auswirkungen auf die Löschwasserversorgung gehabt. Das Ausmaß des Schadens am Rohr werde in den nächsten Tagen untersucht.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.