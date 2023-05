Günther Grotkamp, früherer Verleger der WAZ und Gründer der Funke Mediengruppe (Jakob Studnar / Funke Foto Service / Jakob Studnar)

Wie das Unternehmen mitteilte, starb Grotkamp am vergangenen Samstag im Alter von 96 Jahren. Er trat 1960 in den Verlag der Westdeutschen Allgemeinen ein. Nach dem Tod des Mitgründers rückte Grotkamp 1975 an die Spitze des Verlags. Unter seiner Führung übernahm der Verlag mehrere deutsche Tageszeitungen und Zeitschriften. Damit war der Grundstein für die heutige Funke Mediengruppe gelegt, zu der zwölf Tageszeitungen und mehr als 100 Zeitschriftentitel gehören.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.