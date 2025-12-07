WDR-Recherchen zufolge gab es im vergangenen Oktober landesweit 220 fest installierte Überwachungskameras der Polizei. Zehn Jahre zuvor seien es lediglich 12 gewesen. Die Kameras verteilten sich auf lediglich sieben Großstädte, vor allem im Rheinland und im Ruhrgebiet.
Wissenschaftler, Aktivisten und Polizei sind sich dem WDR-Bericht zufolge uneins, ob das Ausmaß an Videoüberwachung gegen Kriminalität überhaupt hilft. Eine eindeutige Studienlage gebe es nicht.
