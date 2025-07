Datenübertragungsdienst

"We Transfer" überträgt größere Datenmengen, die etwa für Emails zu umfangreich sind. (dpa / NurPhoto / Jakub Porzycki)

Das niederländische Unternehmen stellte klar, dass von Nutzern hochgeladene Dateien nicht zum Training für Künstliche Intelligenz verwendet würden. Dieses Recht war in einer neuen Klausel der Geschäftsbedingungen zunächst ausdrücklich erwähnt worden. Zahlreiche Nutzer hatten in sozialen Medien dagegen protestiert und den Wechsel zu anderen Anbietern angekündigt. "We Transfer" reagierte nun und strich die Klausel wieder. Auch ein Verkauf von Nutzerdaten wurde ausgeschlossen.

