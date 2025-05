Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Wechsel von Sonne und Wolken. Im Norden und im Alpenvorland stellenweise Schauer. Höchstwerte 18 bis 22, im Osten und Südosten 14 bis 18 Grad. Morgen verbreitet wechselnd bewölkt,im Nordwesten und Südwesten länger sonnig. Von der Mitte bis in den Südosten Schauer. Temperaturen von 14 Grad an der Oder bis 23 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Westen heiter bis wolkig, oft auch länger sonnig. Im Osten stärker bewölkt mit etwas Regen. 16 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.