Die Ablösesumme beträgt nach Medienberichten 85 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Zusatzzahlungen. Auch der VfB bestätigte den Wechsel.
Woltemade erklärte, es sei ein großer Schritt in seinem Leben, Deutschland zu verlassen. Er habe ein wirklich gutes Gefühl, dass Newcastle der richtige Ort für ihn sei, um sein bestes Niveau zu erreichen.
Auch Rekordmeister Bayern München hatte versucht, Woltemade zu verpflichten, die finanziellen Vorstellungen der Klubs lagen aber zu weit auseinander.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.