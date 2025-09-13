Die Vorhersage:
Nachts verbreitet Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tag bei wechselnder Bewölkung mit sonnigen Phasen gebietsweise weitere Niederschläge, in der Osthälfte am Nachmittag einzelne Schauer. Temperaturen 15 bis 22 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag verbreitet Schauer bei 18 bis 26 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.