Wetter
Wechselhaft mit Schauern

Der Wetterbericht, die Lage: Eingebettet in eine westliche Strömung sorgen Ausläufer atlantischer Tiefs für wechselhaftes und mäßig warmes Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tag bei wechselnder Bewölkung mit sonnigen Phasen gebietsweise weitere Niederschläge, in der Osthälfte am Nachmittag einzelne Schauer. Temperaturen 15 bis 22 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag verbreitet Schauer bei 18 bis 26 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.